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Глава "Билайна" Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне

"Коммерсантъ" ранее сообщал, что занять этот пост может экс-глава турецкого оператора Turkcell Каан Терзиоглу
Генеральный директор "Билайн" Василь Лацанич Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Билайн" Василь Лацанич
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор "Билайна" Василь Лацанич досрочно покинет компанию в конце июня 2020 года, говорится в сообщении материнского холдинга Veon.

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При этом в холдинге пока не раскрывают, кто займет место главы "Билайна". Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что новым главой "Билайна" может стать экс-глава турецкого оператора Turkcell и операционный содиректор Veon Каан Терзиоглу.

Совет директоров "Вымпелкома" проголосовал за прекращение в июне 2020 года полномочий генерального директора Василя Лацанича. "Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Василя Лацанича. Считать 30 июня 2020 года последним днем работы Лацанича в должности гендиректора", - говорится в сообщении компании.

Лацанич был назначен гендиректором "Билайна" в начале 2018 года на три года - до конца 2020 года. До этого он работал в "МТС Украина", в том числе на позиции генерального директора, затем был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС.

Сейчас экс-глава турецкого оператора Turkcell Каан Терзиоглу занимает пост операционного содиректора Veon совместно с экс-директором по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серджи Херреро. С 1 марта топ-менеджеры станут исполнительными содиректорами, а нынешний CEO Урсула Бернс покинет этот пост, оставшись председателем совета директоров компании.

О компании

"Вымпелком" (бренд "Билайн") - дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon, штаб-квартира которого находится в Амстердаме. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением нидерландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов - прим. ТАСС). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

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