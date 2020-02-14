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Выручка VEON по МСФО в IV квартале 2019 года составила $2,25 млрд

Как сообщили в компании, выручка за весь год снизилась на 2,5% и составила $8,86 млрд

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в четвертом квартале 2019 года незначительно выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $2,25 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка за весь 2019 год снизилась на 2,5% и составила $8,86 млрд.

Показатель EBITDA за четвертый квартал увеличился на 30,9% - до $935 млн, по итогам 2019 года он вырос на 28,8% и достиг $4,22 млрд.

Кроме того, CAPEX компании за исключением лицензий по итогам четвертого квартала 2019 года вырос почти вдвое - до $682 млн, по итогам 2019 года рост составил 44,6% - до $2 млрд. Чистый долг Veon по итогам 2019 года увеличился на 52,5%, до $8,34 млрд.

Общее количество мобильных абонентов Veon по итогам прошедшего года составило 212,4 млн (+1,2%).

Выплата дивидендов

Как сообщили в компании, Совет директоров Veon Ltd. одобрил выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере $0,15 на акцию.

"Одобрены финальные дивиденды в размере $0,15 за акцию, в результате чего общий дивиденд за 2019 финансовый год составит $0,28 за акцию", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года холдинг сообщил, что планирует с 2020 года направлять на дивиденды 50% от свободного денежного потока после получения лицензий. В последнем отчете отмечается, что выплата дивидендов всегда будет подлежать рассмотрению советом директоров VEON с учетом среднесрочных инвестиционных возможностей и структуры капитала группы.

"В 2020 году VEON планирует произвести единую выплату дивидендов ($0,15) с датой регистрации 27 февраля 2020 года <…> Эти финальные дивиденды в размере $0,15 за акцию вместе с объявленными в промежуточный период $0,13 за акцию приносят общую выплату дивидендов за 2019 финансовый год до $0,28 за акцию, что составляет примерно 70% от свободного денежного потока 2019 года после получения лицензий. Мы полагаем, что это демонстрирует стремление компании вернуть денежные средства акционерам при управлении надлежащим уровнем чистого долга и EBITDA на уровне группы", - поясняют в холдинге.

О компании

Veon владеет активами в России, на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга [форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов]. В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

Теги
АлжирАрменияБангладешУкраинаГрузияКазахстанКиргизияУзбекистанПакистанНидерландыРоссия
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