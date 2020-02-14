В России начали собирать первый серийный Ил-114-300

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Авиазавод "Сокол" приступил к сборке частей фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

РСК "МиГ" "приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям", - говорится в сообщении.

Самолет будет создаваться в кооперации с другими предприятиями ОАК. В частности, на авиазаводе "Сокол" будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. В изготовлении также примут участие заводы ВАСО и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске.

"Финальная сборка будет осуществляться на производственных площадях РСК "МиГ" - на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина", - уточнили в пресс-службе РСК.

В свою очередь генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в 2019 году было инвестировано "более 400 млн рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114".

По его словам, была осуществлена реконструкция корпуса по сборке отсеков фюзеляжа на территории Нижегородского авиационного завода "Сокол" и проведена комплексная подготовка участка стыковки отсеков фюзеляжа на базе завода им. П. А. Воронина.

Самолет Ил-114

Ил-114 - разрабатываемый самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Ранее в пресс-службе ПАО "Ил" сообщали, что серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 планирует начать в 2023 году.