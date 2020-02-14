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Срок строительства моста из ЕАО в Китай перенесли на осень 2021 года

Врио главы региона Ростислав Гольдштейн уточнил, что задержка строительства связана изменением русла реки Амур
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС
Описание
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн
© Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС

ТАСС, 14 февраля. Сроки возведения железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономной области перенесли с конца 2020 года на третий квартал 2021 года. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время поездки в Биробиджан 16 декабря 2019 года, завершить строительство моста планировалось к концу 2020 года. Мост Нижнеленинское - Тунцзян - это первый железнодорожный мост между странами. Его длина составляет 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

"Вся задержка была связана с изменением русла реки Амур, пришлось пересматривать проектные решения. На данный момент пути решения найдены, финансирование "Газпромбанк" откроет уже в марте, и полный комплекс работ - не только мост, но и все прилегающие станции, железнодорожные пути, развязки и так далее, - будет реализован в третьем квартале следующего года", - сказал врио губернатора ЕАО.

Соглашение о строительстве моста Нижнеленинское - Тунцзян подписали в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через Российско-Китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

В июне 2019 года бывший глава региона Александр Левинталь сообщал агентству, что строительство железнодорожного моста Нижнеленинское  -Тунцзян требует увеличения финансирования примерно на 1,5 млрд рублей из-за применения непредусмотренных проектом решений, приостановки стройки, проведения дополнительных мероприятий во время ледохода весной 2018 года и изменений в нормативной базе.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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