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Сбербанк предоставил группе ЧТПЗ торговое финансирование на 5 млрд рублей

Как сообщили в кредитной организации, сделка является одной из первых в рамках программы поддержки несырьевого экспорта России, утвержденной правительством в 2019 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сбербанк при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) предоставил группе компаний Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) финансирование на сумму 5 млрд рублей в рамках долгосрочных торговых контрактов предприятий компании. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Сбербанк при поддержке "Российского экспортного центра" предоставил Группе ЧТПЗ торговое финансирование на 5 млрд рублей в рамках долгосрочных экспортных контрактов предприятий, входящих в компанию, - Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов", - отмечается в сообщении.

В кредитной организации добавили, что сделка является одной из первых в рамках программы поддержки несырьевого экспорта России, которая была утверждена правительством РФ в 2019 году. Торговое финансирование позволит нарастить объем экспорта продукции ЧТПЗ.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

Основным акционером является председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров (77,3%).

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Россия
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