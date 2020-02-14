Британский инвестфонд заявил о восстановлении экономики России после падения цен на нефть

ТАСС, 14 февраля. Российская экономика восстановилась от падения цен на нефть и санкций, демонстрируя последние пять лет положительную динамику. Об этом заявил соуправляющий британским инвестиционным фондом Baring Emerging Europe (BEE) Маттиас Силлер, интервью с которым в пятницу опубликовала газета The Daily Telegraph.

Помимо России, BEE специализируется на инвестировании в экономику таких стран, как Польша и Турция, а также государств Ближнего Востока. "Падение цен на нефть и санкции привели к тому, что российская экономика сокращалась в период 2010-2015 годов. За последние пять лет ситуация начала стремительно улучшаться, - сказал Силлер. - Регион показал невероятно хорошие результаты, поэтому наши инвестиции в российскую экономику выросли и стали большей частью портфеля (60%)".

Тем не менее он отметил, что BEE планирует сокращать инвестиции в экономику России, поскольку фонд считает, что нефтяной сектор, с которым связаны многие российские компании, в будущем "будет менее значимым".