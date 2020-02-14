На "Дальзаводе" установили первый в Приморье стенд для испытаний судовых двигателей

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Первый в Приморском крае испытательный стенд для дизельных судовых двигателей установлен и введен в эксплуатацию в цехе "Центра судоремонта "Дальзавод", сообщает в пятницу пресс-служба АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (в структуру которого входит и "Дальзавод").

Как заявил в ноябре 2019 года полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев, возвращение российских судов на ремонт в российские судоремонтные заводы вместо заграничных должно стать результатом усилий государства, которое уже привлекло на дальневосточные верфи заказы на строительство судов. По информации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, на Дальнем Востоке есть спрос на судоремонт. Здесь работают порядка 150 крупнотоннажных промысловых судов, 300 среднетоннажных и 500 малотоннажных.

"В турбодизельном цехе №9 АО "Центр судоремонта "Дальзавод" введен в эксплуатацию испытательный стенд для дизельных двигателей. Оборудование позволит проводить испытания и диагностику ДВС (двигателей внутреннего сгорания - прим. ТАСС) различных моделей. Подобный стенд впервые запущен в Приморском крае и в настоящий момент работает в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Испытательный стенд - это комплекс механизмов, позволяющий проводить диагностику и проверку работы всех имеющихся судовых двигателей различных марок, а также двигателей для спецтехники. После проведения ремонта двигателя внутреннего сгорания, оборудование позволяет оценить эксплуатационные параметры двигателя на всех режимах работы и провести полный комплекс сдаточных испытаний.

Введение в эксплуатацию стенда, по словам представителей завода, позволит существенно сократить время ремонта двигателей, повысит их эксплуатационную надежность после ремонта, минимизирует риски возникновения отказов в работе отремонтированных механизмов.