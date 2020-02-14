В КНР назвали действия США в отношении Huawei неэтичными и бесчестными

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Действия властей Соединенных Штатов, связанные с выдвижением дополнительных обвинений в адрес китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, являются неэтичными и бесчестными. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Соединенные Штаты, не имея никаких доказательств, злоупотребляя государственной властью, необоснованно подавляют деятельность китайских компаний. Такие действия являются неэтичными и бесчестными, они не соответствуют статусу великой державы", - заявил дипломат.

"Подобная практика экономического запугивания является вопиющим отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда поддерживали. Такие действия серьезно подрывают авторитет и репутацию Соединенных Штатов, а также наносят вред американским компаниям", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

13 февраля Министерство юстиции США представило дополненное обвинительное заключение в отношении китайской компании Huawei. В него, в частности, добавлен новый пункт обвинения, в котором инкриминируется нарушение американских законов о рэкете и вымогательстве, а также "вступлении в сговор" и мошенничество с целью "присвоения высоких технологий" неких американских компаний.

Представители Минюста США в январе 2019 предъявили в Нью-Йорке Huawei и ее дочерним структурам обвинения в ряде преступлений. В их числе финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкций США в отношении Ирана.