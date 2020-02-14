На Украине подключен после ремонта первый энергоблок Ровенской АЭС

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции (РАЭС) подключен к энергосети после проведения планового ремонта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского государственного предприятия "Энергоатом".

"Энергоблок №1 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока", - сказано в сообщении.

В итоге сейчас в работе находятся все четыре энергоблока станции, все показатели в норме, заверили в компании. "Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - проинформировала пресс-служба.

Первый энергоблок Ровенской АЭС был отключен от сети 7 января для проведения ремонта. Ночью 1 февраля на Ровенской АЭС внепланово был отключен третий энергоблок, однако уже через сутки, после устранения неисправностей, он был подключен к энергосети.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.