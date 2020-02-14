В "НПО машиностроения" считают очередные санкции США примером недобросовестной конкуренции

Госдепартамент 13 февраля сообщил о внесении в санкционный список трех российских компаний - Кумертауского авиационного производственного предприятия, корпорации "НПО машиностроения" и Конструкторского бюро приборостроения. По версии Вашингтона, они нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

"Несомненно, мы видим во введении этих санкций недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке вооружения и высоких космических технологий. Но прямых угроз для выполнения нашей корпорацией работ по всем направлениям ее деятельности они не принесли", - сказал Дегтярев.

Он напомнил, что в санкционные списки США "НПО машиностроения" попадало неоднократно - в 2014, 2015 и 2016 году. "Нас не удивляет такое внимание со стороны США. Еще в конце 90-х годов прошлого века, когда на предприятие приезжал министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри, он признался: "Мы в США постоянно уделяли особое внимание работам конструкторского бюро В. Н. Челомея из-за его нестандартных и эффективных решений", - сказал он.

Дегтярев отметил, что любые санкции неконструктивны и, в конечном итоге, не приносят пользы ни тем, против кого их вводят, ни тем, кто вводит.

Он добавил, что отмена или смягчение санкций - вопрос политический. "Решать его будут политики, а не мы - производители современных видов вооружения и высокотехнологичных космических систем. Мы же в своей деятельности всегда исходим из объективно существующей ситуации, поэтому по некоторым направлениям перестроили работу таким образом, чтобы свести вызванные санкциями затруднения к минимуму", - сказал Дегтярев.

О предприятии

"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") - разработчик и производитель крылатых ракет морского базирования, космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Она также осуществляет гарантийный надзор за межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н УТТХ. По данным открытой печати, на предприятии разработаны и поставляются в войска гиперзвуковые боевые блоки "Авангард", ведется разработка гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". НПО машиностроения также производит береговые ракетные комплексы "Бастион".