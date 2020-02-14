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Крупный оптово-логистический центр построят на Ставрополье к осени 2020 года

Складской комплекс стоимостью 1,7 млрд рублей будет использоваться для хранения товаров и производственных продуктов

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Ромекс" построит к осени 2020 года крупный оптово-логистический центр в Невинномысске Ставропольского края. Складской комплекс стоимостью 1,7 млрд рублей будет использоваться для хранения товаров и производственных продуктов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Группа компаний "Ромекс" инвестирует в строительство оптово-распределительного центра в Невинномысске около 1,7 млрд рублей. Планируется, что его открытие обеспечит более 500 новых рабочих мест. Строительная готовность составляет примерно 70%. Ожидается, что работы будут завершены к началу осени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, складской комплекс будет использоваться для хранения товаров и продовольственных продуктов. На его базе также будет проводиться сортировка, комплектация и подготовка товаров к отправке в розничную торговую сеть.

Общая площадь комплекса составит более 31 тыс. кв. м. Уточняется, что на данный момент в Невинномысске подобных крупных складских помещений нет.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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