ФАС раскрыла картельный сговор на торгах по строительству школ и детских садов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картельные сговоры на семи аукционах по строительству детских садов и школ в республике на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС России.

"В ходе внеплановых выездных проверок, проведенных в отношении государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Сейсмобезопасность" (заказчик торгов на выполнение работ по строительству детских садов и школ), антимонопольным органом были обнаружены бланки участников торгов, а также электронная переписка, в которой ответчики обсуждали модель поведения субъектов-конкурентов, конкурсную документацию и конечную цену контракта", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольной службы, двое участников торгов - фирмы "ПОН" и "Дагстройсервис" - имеют устойчивые финансовые связи и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Решением антимонопольного органа "ПОН" и "Дагстройсервис" признаны "нарушившими запрет, установленный законом о защите конкуренции, выразившийся в заключении картеля". Также эти организации совместно с заказчиком признаны нарушившими закон о защите конкуренции.

Компания "ПОН" оштрафована на сумму более 40 млн рублей, "Дагстройсервис" - более 4,5 млн рублей", отметили в ФАС.

"Это решение стало еще одним результатом проверок, проведенных рабочей группой центрального аппарата антимонопольной службы по выявлению картелей совместно с прокуратурой Республики Дагестан и Управлением ФСБ по Республике Дагестан в 2018 году", - пояснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, слова которого приводятся в сообщении.

Материалы антимонопольного дела направят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц.