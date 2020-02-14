Росавиация объявила конкурс на проектирование аэропорта в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Подведомственное предприятие Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" объявило конкурс на проектирование аэропорта Северный в Грозном. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

"Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)", - говорится в сообщении.

Заявки на конкурс принимаются до 27 февраля 2020 года. Подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания необходимо до конца I квартала 2021 года. Начальная цена договора составляет чуть более 193 млн рублей.

"В рамках реконструкции аэродромного комплекса планируется выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы, сети рулежных дорожек, перронов, очистных сооружений и аварийно-спасательной станции, устройству водосточно-дренажной сети, свето-сигнального оборудования и периметрового ограждения, а также другие виды работ, предусмотренные проектом", - отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что модернизацию аэропортового комплекса и строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Грозного планируется начать в 2021 году и завершить в 2023-м. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

Здание аэропорта Грозного было разрушено в ходе двух чеченских кампаний. В 2001-2007 годах его частично восстановили по федеральной целевой программе. Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году прогнозировали рост до 600-700 тыс. человек.