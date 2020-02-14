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"Газпром" хочет взыскать с "Молдовагаза" задолженность в $246,409 млн

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© Lisa-Lisa/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром" обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с "Молдовагаза" задолженности в $246,409 млн. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российской компании.

"В декабре 2019 года "Газпром" обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2017 году, в размере $246 409 976,74", - говорится в отчете.

Дата рассмотрения иска на текущий момент не определена.

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