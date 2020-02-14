"Подружка" сохранит свою ценовую политику

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Л'Этуаль" не планирует менять стратегию "Подружки", ее ассортимент и ценовой сегмент, сообщила ТАСС генеральный директор сети Татьяна Володина.

"Подружка" остается полностью в своей стратегии, остается топ-менеджмент, остается генеральный директор, остается исполнительный директор. Вся команда "Подружки" остается в первоначальном виде. То есть это абсолютно независимый бизнес. Естественно, у "Подружки" теперь больше возможностей, естественно, по ассортименту, развитию будет синергия, но в целом для клиентов это отдельная сеть, как она и была. Мы здесь не собираемся никоим образом менять сегмент", - сказала она.

"Это другой сегмент ценовой, поэтому мы считаем, что важно сохранить то, что они делают сейчас, поэтому и произошла покупка. Мы увидели, что это очень достойная сеть с правильной стратегией, мы очень всем довольны, хотим, чтобы они продолжали свою стратегию", - добавила Володина.

По ее словам, для "Л'Этуаль" приобретение сети может привнести новые идеи для развития. "У нас лучше всего парфюмерия продается, у них - уход, уход за волосами и макияж. Здесь, конечно, будет какой-то обмен опытом, возможно, какие-то идеи они возьмут у нас, какие-то мы у них, то, что они делают лучше", - пояснила генеральный директор "Л'Этуаль".

Ранее ретейлер "Л'Этуаль" (операционная компания ООО "Алькор и Ко") стал владельцем 90% сети магазинов косметики "Подружка" (магазины развивала компания "Табер Трейд"). Сеть магазинов косметики "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, под брендом "Подружка" работает интернет-магазин. Помимо косметики, в магазинах сети продаются парфюмерия, аксессуары и бижутерия.

Сеть "Л'Этуаль" основана в 1997 году На сегодняшний день открыто около 1000 магазинов "Л'Этуаль" в более чем 250 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.