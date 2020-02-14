Источник: замглавы Минфина Сергей Сторчак может уйти в отставку

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак в ближайшее время может уйти в отставку, сообщил ТАСС источник. Его должность может занять заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, добавил собеседник агентства.

Сами Сторчак и Максимов не стали комментировать ситуацию. Пресс-службы Минфина и Минэкономразвития заявили, что у них нет соответствующей информации.

Сторчак родился в 1954 году, занимает пост замминистра финансов с 2005 года, курируя международное направление и вопросы долговой политики.

Максимов родился в 1986 году, в 2013-2017 годах был помощником министра финансов, с 2018 года работает заместителем главы Минэкономразвития, отвечая также за международный блок.