Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:33 мск.

По состоянию на 13:35 мск нефть марки Brent торговалась уже на уровне $57,15 за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $57 за баррель 31 января 2020 года.

В свою очередь, стоимость нефть марки WTI выросла на 1,5% - до $52,18 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть рубль немного укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара снизился до 63,49 руб. (-0,2%), а курс евро - до 68,83 руб. (-0,2%).

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