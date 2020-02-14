"Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, говорится в сообщении российского холдинга.

На рабочей встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

7 февраля Россия и Белоруссия договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

В конце 2019 года сторонам удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года.

Ежегодно Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.