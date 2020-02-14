{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поступления в бюджет КБР от приватизации госимущества в 2020 году оценили в 200 млн рублей

Прогнозный план приватизации госимущества был принят членами правительства единогласно

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Объем прогнозируемых поступлений в бюджет Кабардино-Балкарии от приватизации госимущества в 2020 году составит более 200 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил министр земельных и имущественных отношений КБР Аслан Тохов, представляя программу приватизации на текущий год на заседании правительства региона.

"В соответствии с прогнозным планом программы приватизации государственного имущества КБР на 2020 год предусмотрена приватизация пакета акций ОАО "Гидрометаллург" в размере 25,1 основного капитала. В 2020 году предполагается приватизировать восемь пакетов акций, две доли в уставном капитале ООО, 17 объектов недвижимого имущества, два транспортных средства. Общий объем прогнозируемых поступлений в республиканский бюджет от приватизации госимущества составляет 209 млн рублей", - сказал Тохов.

Он отметил, что план по приватизации госимущества КБР по итогам 2019 года исполнен менее чем на 10%, в бюджет поступило 30,1 млн рублей. "Фактически в 2019 году осуществлена приватизация одного пакета акций, двух долей в уставном капитале ООО, одного государственного предприятия путем акционирования и одного объекта недвижимого имущества, четырех земельных участков и 12 транспортных средств. Фактические поступления с приватизации госимущества в 2019 году составили 30,1 млн руб. (7,4% от плана)", - уточнил он.

Власти КБР планировали продать восемь пакетов акций, четыре доли в уставном капитале ООО, 15 объектов недвижимости и два автомобиля. "План поступлений в республиканский бюджет от реализации имущества составлял 405 млн рублей от продажи пакета акций, долей - 152 млн рублей и от продажи иного имущества - 253 млн рублей. <...> В связи с невысокой инвестиционной привлекательностью имущества, снижением покупательской способности потенциальных инвесторов - приобретателей госимущества торги по продаже имущества не состоялись, в связи с отсутствием поданных заявок они в среднем объявлялись три-четыре раза", - уточнил Тохов.

Прогнозный план приватизации госимущества КБР на 2020 год был принят членами правительства единогласно.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Малый бизнес в Мурманской области поддержат региональными грантами до 1 млн рублей
На первом этапе областные власти планируют выдать 15 таких грантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС