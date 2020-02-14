Поступления в бюджет КБР от приватизации госимущества в 2020 году оценили в 200 млн рублей

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Объем прогнозируемых поступлений в бюджет Кабардино-Балкарии от приватизации госимущества в 2020 году составит более 200 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил министр земельных и имущественных отношений КБР Аслан Тохов, представляя программу приватизации на текущий год на заседании правительства региона.

"В соответствии с прогнозным планом программы приватизации государственного имущества КБР на 2020 год предусмотрена приватизация пакета акций ОАО "Гидрометаллург" в размере 25,1 основного капитала. В 2020 году предполагается приватизировать восемь пакетов акций, две доли в уставном капитале ООО, 17 объектов недвижимого имущества, два транспортных средства. Общий объем прогнозируемых поступлений в республиканский бюджет от приватизации госимущества составляет 209 млн рублей", - сказал Тохов.

Он отметил, что план по приватизации госимущества КБР по итогам 2019 года исполнен менее чем на 10%, в бюджет поступило 30,1 млн рублей. "Фактически в 2019 году осуществлена приватизация одного пакета акций, двух долей в уставном капитале ООО, одного государственного предприятия путем акционирования и одного объекта недвижимого имущества, четырех земельных участков и 12 транспортных средств. Фактические поступления с приватизации госимущества в 2019 году составили 30,1 млн руб. (7,4% от плана)", - уточнил он.

Власти КБР планировали продать восемь пакетов акций, четыре доли в уставном капитале ООО, 15 объектов недвижимости и два автомобиля. "План поступлений в республиканский бюджет от реализации имущества составлял 405 млн рублей от продажи пакета акций, долей - 152 млн рублей и от продажи иного имущества - 253 млн рублей. <...> В связи с невысокой инвестиционной привлекательностью имущества, снижением покупательской способности потенциальных инвесторов - приобретателей госимущества торги по продаже имущества не состоялись, в связи с отсутствием поданных заявок они в среднем объявлялись три-четыре раза", - уточнил Тохов.

Прогнозный план приватизации госимущества КБР на 2020 год был принят членами правительства единогласно.