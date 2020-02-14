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Движение по новому мосту через Волго-Донской канал планируют открыть к 2022 году

По словам начальника Упрдора Москва - Волгоград Юрия Сорокина, мост через ВДСК - самое технически сложное сооружение всего обхода Волгограда

ВОЛГОГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Дорожники планируют к 2022 году запустить движение грузового транспорта по новому мосту через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК), возведение которого началось в ноябре 2019 года и входит в первый этап строительства дороги в обход Волгограда, сообщил в пятницу начальник Упрдор Москва-Волгоград (структурное подразделение Росавтодора) Юрий Сорокин на рабочей встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Строительство обхода Волгограда имеет ключевое значение для формирования межрегиональных и международных автомобильных коммуникаций, в Волгограде сходятся сразу несколько федеральных трасс, входящих в состав евразийских маршрутов - Р-22, Р-228, А-260. Обходная магистраль позволит повысить скорость перевозок, сокращая время в пути для водителей. Вместе с тем вывод транзита за городскую черту позволит улучшить экологическую и транспортную обстановку в городе.

"Мы планируем к 2022 году пустить через канал грузовой транспорт по одной из двух проезжих частей", - приводит слова Сорокина пресс-служба волгоградского губернатора.

По словам начальника Упрдора Москва - Волгоград, на строительстве моста в настоящее время уже забиты 650 свай, идет воздвижение опор, отсыпано более 200 тыс. куб. м земли. Он отметил, что мост через ВДСК - это самое технически сложное сооружение всего обхода, в 2020 году основные усилия будут сконцентрированы на его строительстве.

В свою очередь, губернатор Бочаров подчеркнул важность этого объекта. "Возведение нового перехода через ВДСК позволит региону приступить к обследованию и реконструкции старого моста [через канал] в Красноармейском районе (на юге Волгограда - прим. ТАСС)", - отметил глава региона.

Строительство обходной дороги Волгограда началось в августе 2019 года, первый этап планируется завершить в 2024 году, одновременно с его выполнением будет проектироваться второй и третий, завершающий, этапы. Планируется, что общая протяженность обхода Волгограда составит немногим более 70 км.

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