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Генпрокуратура проводит проверку по факту взысканий банком несуществующих долгов

Размеры исковых требований достигают 1 млн рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ проверит данные о взыскании конкурсным управляющим Тальменка-банка несуществующих долгов в размере до 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ проводит проверку опубликованных в интернете сведений о нарушении прав граждан при взыскании денежных средств по кредитным договорам, заключенным с Тальменка-банком, - сообщили в Генпрокуратуре. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников названного коммерческого банка и иных лиц, участвовавших в указанных неправомерных действиях".

Как сообщили в надзорном ведомстве, по данным интернет-издания, конкурсный управляющий инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают крупные суммы денег за несуществующие долги. Размеры исковых требований достигают 1 млн рублей. "Задолженность взыскивается с граждан не только в отсутствие действующих договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах", - добавили в Генпрокуратуре.

Лицензия на осуществление банковских операций у Тальменка-банка отозвана приказом Банка России с 23 января 2017 года.

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Россия
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