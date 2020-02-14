Лукашенко предложил РФ снизить цены на поставки газа в пострадавшие от ЧП на ЧАЭС регионы

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил РФ поставлять в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) белорусские регионы газ по более низкой цене. Об этом он заявил в пятницу в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область), сообщило агентство БелТА.

По мнению президента, Россия, являясь правопреемницей СССР, не должна уходить от обещаний советского правительства, отмечает БелТА. Как сообщает агентство, Лукашенко заявил, что он не понимает, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. В связи с этим он предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики, пишет агентство. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - приводит БелТА слова президента.