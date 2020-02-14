Консолидированная выручка "Яндекса" в 2019 году выросла на 39%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по итогам 2019 года без учета результатов "Яндекс.Маркета" выросла на 6%, до 23,5 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" возрос на 29%, до 51 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" возрос на 29%, до 51 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" в четвертом квартале 2019 года по стандартам US GAAP увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33% и составила 51,7 млрд рублей. Как говорится в сообщении "Яндекса", этот показатель приводится без учета "Яндекс.Маркета".

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по итогам IV квартала без учета результатов "Яндекс.Маркета" показала снижение на 22% и составила 5,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" увеличился почти на 7% - до 13,2 млрд рублей.

"Яндекс" прогнозирует рост консолидированной выручки (без учета "Яндекс.Маркета") в 2020 году по сравнению с прошлым годом на уровне 22-26%, говорится в сообщении компании.

Годом ранее "Яндекс" давал прогноз по росту выручки на 2019 год в пределах 28-32%. Впоследствии компания ежеквартально повышала прогноз: до 30-34% по итогам первого квартала 2019 года, до 32-36% - по итогам второго, до 36-38% - по итогам третьего.

За 2019 год консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP без учета показателей "Яндекс.Маркета" увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом и достигла 175,4 млрд рублей.

Гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож отметил, что 2019 год был для компании отличным. "Мы продемонстрировали рост выручки на 39% в годовом исчислении на сопоставимой основе с весомым вкладом всех наших предприятий... И у нас есть все возможности для дальнейших инноваций и постоянного роста других выдающихся компаний в нашей экосистеме, включая наш продукт подачи контента Zen, а также наш недавно запущенный магазин доставки товаров повседневного спроса Lavka", - приводятся в сообщении слова руководителя "Яндекса".

"Яндекс.Такси"

Выручка сегмента такси "Яндекса" выросла в IV квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 71% и составила 11,9 млрд рублей. На сегмент такси за этот период пришлось 23% всей выручки "Яндекса", говорится в отчете компании.

Сегмент такси "Яндекса" включает сервисы онлайн-заказа такси, фудтех-направление, а также направление разработки беспилотных автомобилей.

По итогам 2019 года выручка "Яндекс.Такси" выросла почти вдвое - до 37,9 млрд рублей. В компании это объясняют увеличением числа поездок и хорошими результатами в корпоративном сегменте такси, ростом фудтех-направления.

Количество поездок в "Яндекс.Такси" за IV квартал 2019 года выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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