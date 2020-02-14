Кабмин может до конца февраля расширить список регионов, где тестируются беспилотные авто

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Список регионов РФ, где будут тестироваться беспилотные автомобили, правительство РФ может расширить еще на девять позиций до конца февраля, сообщил ТАСС представитель НП "Глонасс".

"В ближайшее время территория тестирования будет расширена. Наши предложения по расширению находятся в правительстве. Планируется добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. Мы ожидаем, что изменения будут внесены до конца зимы", - сказал собеседник агентства.

Сейчас эксперимент проходит на территории Москвы и Татарстана. Представитель "Глонасса" напомнил, что в Москве беспилотные автомобили тестируются преимущественно в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе.

"Также ИИ [искусственный интеллект] высокоавтоматизированного автомобиля должен исследовать местность спальных районов и окружных магистралей: МКАД и ТТК", - добавил он.

В Москве на дорогах общего пользования свои разработки тестируют "Яндекс" и МАДИ, в Татарстане на заводской территории - "Камаз". После утверждения расширенного списка регионов в Санкт-Петербурге технологию опробует НПО "Старлайн", во Владимирской области - Ковровская академия. У всех разработчиков будет возможность перевозить свои разработки и в другие регионы.

Ранее Минтранс и Минпромторг РФ подготовили совместный проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Об эксперименте

Правительство РФ ранее утвердило постановление о начале с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов говорил ранее, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. По его словам, сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.