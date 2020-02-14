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Сотовая связь МТС на трассе М-11 заработает с апреля 2020 года

Как сообщили в "Автодоре", завершается монтаж оборудования

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотовая связь оператора МТС заработает с апреля 2020 года на 70% участках автотрассы М-11 "Нева" из Москвы в Санкт-Петербург, которая была открыта в конце ноября 2019 года. Об этом в пятницу сообщил "Автодор".

"На 70% протяженности дороги М-11 "Нева", с 58-го по 543-й км, завершено строительство мачт для сотовой связи и подходит к концу монтаж оборудования ПАО "МТС". С апреля текущего года на этом километраже заработает устойчивая сотовая связь этого оператора с передачей данных по стандарту 4G" - сообщает "Автодор".

Размещение оборудования остальных операторов сотовой связи ожидается в течение 2020 года.

В конце прошлого года газета "Известия" сообщала, что покрытие мобильной связью трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено в первом квартале 2020 года. При этом изданию заявили в "Автодоре", что один из операторов сотовой связи готов к размещению оборудования до конца 2019 года, остальные будут оборудовать вышки в течение января - марта 2020 года.

В ходе тест-драйва по трассе М-11, который организовала компания Telecom Daily, было выявлено 15 зон общей протяженностью 70-80 км, на которых голосовая сотовая связь отсутствует. При этом участки на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также отрезок трассы Новгород - Чудово являются самыми обширными зонами, где не работает связь. Глава Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что сигнал оператора "Мегафон" покрывает почти 90%, в то время, как у МТС, "Вымпелкома" и Tele2 показатель находится на уровне 70-75%.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

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