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Авиакомпания "Россия" впервые выплатила дивиденды правительству Петербурга

Сумма дивидендов составила 414,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" впервые выплатила дивиденды правительству Санкт-Петербурга в размере 414,5 млн рублей за девять месяцев 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Дивиденды поступили в размере 414,5 млн рублей, это за девять месяцев 2019 года", - сказала представитель комитета.

Объем выплат городским властям за четвертый квартал 2019 года планируется рассмотреть на предстоящем собрании совета директоров компании, уточнила собеседница агентства.

АО "Авиакомпания "Россия" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 году. По данным системы СПАРК, ее основным владельцем является группа "Аэрофлот", которой принадлежит 74,9% в уставном капитале компании, 25% принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В августе 2019 года власти Санкт-Петербурга объявили о намерении приватизировать в 2019 году принадлежащий им пакет акций. По оценкам городского комитета имущественных отношений, предварительная стоимость пакета в 25% могла составить 1,8 млрд рублей. В начале декабря администрация Петербурга отказалась от его продажи.

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