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Akfel Gaz обжаловала решение суда по спору с "Газпромом" о контрактной цене газа

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A.S.

МОСКВА, 14 ФЕВРАЛЯ. /ТАСС/. Еще одна частная турецкая компания - импортер газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. - подала жалобу в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции об отмене решения по пересмотру контрактной цены на газ. Об этом сообщается в отчете "Газпрома".

В феврале 2017 г. "Газпром экспорт" направило в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A..

Слушания по делу с Akfel Gaz прошли с 13 по 17 августа 2018 года. Решение по делу в пользу "Газпрома" было вынесено 20 ноября 2018 года.

"20 февраля 2019 года Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. подало жалобу в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью отмены решения арбитражного трибунала. 17 октября 2019 года в соответствии с поручением Апелляционного суда округа Свеа представителю Общества в судебном заседании в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области была вручена жалоба", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A.S.

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