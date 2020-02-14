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Facebook перейдет на возобновляемую энергию на базе партнерства с Dominion Energy

Предполагается, что компания полностью перейдет на возобновляемую энергию после ввода в эксплуатацию новой солнечной электростанции Sadler Solar

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Американский энергопровайдер Dominion Energy расширил партнерство с технологической корпорацией Facebook для увеличения масштабов выработки возобновляемой энергии в штате Вирджиния, сообщило издание Smart Energy International.

"С 2017 года партнерство с Dominion Energy позволило Facebook получить более 690 МВт солнечной энергии в Вирджинии и Северной Каролине, что существенно помогло укрепить рынок возобновляемой энергии в регионе и ускорить переход на альтернативные источники", - сказал руководитель отдела возобновляемой энергии в Facebook Уве Парех.

Совместная инициатива компаний охватывает восемь солнечных проектов Dominion Energy, которые в настоящее время обеспечивают работу серверов Facebook в штатах Вирджиния и Северная Каролина. Согласно плану проекта, после ввода в эксплуатацию новой солнечной электростанции Sadler Solar, 100% необходимой энергии Facebook будет получать из альтернативных источников.

Dominion Energy останется собственником электростанции и будет проводить мониторинг и необходимые технические работы, в то время как Facebook продолжит приобретать необходимые объемы вырабатываемой солнечной энергии. Ожидается, что данное партнерство поможет Facebook достичь цели по полному переходу на возобновляемую энергию в 2020 году, а Dominion Energy - цели по вводу в эксплуатацию дополнительных 3 тыс. МВт солнечной и ветровой энергии к 2022 году.

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