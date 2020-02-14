Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Об этом он сказал пятницу в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Как пишет агентство БелТА, президент подчеркнул, что Белоруссия "не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене". "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что во время переговоров в Сочи была достигнута договоренность, что правительство России будет контролировать вопрос поставок нефти в Белоруссию. "То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается [из российских компаний], помогите по трубе им поставить эту нефть из России", - отметил Лукашенко.

Отбор из транзитной трубы

Лукашенко также сообщил, что если из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение заключено на 24 млн тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн не допоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они [РФ] не имеют никаких проблем, мы добросовестно, честно качаем эту нефть, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", - предупредил Лукашенко.

Реверс по нефтепроводу "Дружба"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Варшавой о реверсе по нефтепроводу "Дружба" нефти, закупаемой в США и Саудовской Аравии.

По его словам, Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами. "Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, США) поставим по трубе", - сообщил Лукашенко. В Белоруссии, по его словам, также рассматривают вариант "поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". "Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь - качать из Европы", - сказал Лукашенко.

Поставки нефти через балтийские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут оказать содействие в поставках нефти через балтийские порты.

Президент подчеркнул, для поставок нефти "также задействуют балтийские порты, здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты". "Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию, как договоримся, переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан". По его словам, таким же образом "сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу".