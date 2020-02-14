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Каан Терзиоглу из Veon возглавит совет директоров "Вымпелкома"

Совет директоров "Вымпелкома" ранее проголосовал за прекращение в июне 2020 года полномочий гендиректора Василя Лацанича

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Операционный содиректор Veon Каан Терзиоглу заявил, что возглавит совет директоров "Вымпелкома" (бренд "Билайн").

"Нынешний генеральный директор "Билайна" Василь Лацанич решил покинуть компанию, и пока мы будем искать нового главу, я буду руководить как председатель совета директоров. Василь будет помогать мне следующие шесть месяцев", - сказал Терзиоглу в ходе телефонной конференции в пятницу.

Ранее совет директоров "Вымпелкома" проголосовал за прекращение в июне 2020 года полномочий генерального директора Василя Лацанича. В компании отметили, что решение о преемнике Лацанича пока не принято.

Лацанич был назначен гендиректором "Билайна" в начале 2018 г. на три года - до конца 2020 г. До этого он работал в "МТС Украина", в том числе на позиции генерального директора, затем был назначен вице-президентом по маркетингу российской группы МТС.

О компании

"Вымпелком" (бренд "Билайн") - дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon, штаб-квартира которого находится в Амстердаме. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением нидерландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

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