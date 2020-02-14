AliExpress планирует снизить комиссию для российских предпринимателей до конца 2020 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комиссия AliExpress для российских субъектов малого и среднего предпринимательства будет снижена до конца 2020 года, сообщили ТАСС в "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ).

"Локальная комиссия для российских продавцов меньше, чем для продавцов из других стран. Этот процент (от 5-8%) зависит от величины компании и от многих других факторов. Мы планируем снизить ее еще в следующем полугодии - для малого бизнеса комиссия будет меньше", - сказали в компании, пояснив, что глобальная комиссия выше, чем для российских компаний примерно на 30%.

В июле 2019 года AliExpress объявила о запуске в России программы по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой компания будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада и одежда, всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований. Для оптовых клиентов также будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.

Всего на площадке присутствуют 10 тыс. российских продавцов (увеличение за 2019 год в 100 раз).