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В Росстате заявили, что общая задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%

На 1 февраля 2020 года она составила 2,251 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Общая задолженность по заработной плате увеличилась на 6,5% в январе 2020 года и составила на 1 февраля 2020 года 2,251 млрд рублей, большая часть средств не выплачена из-за отсутствия в организациях собственных средств. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

"На 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 млн рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 137,1 млн рублей (на 6,5%)", - сообщает Росстат.

Отмечается, что задолженность имеется перед 33,8 тыс. работников в России. "По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 43%; строительство и добыча полезных ископаемых - по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9%; транспорт - 8%", - сообщили в Росстате.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в Кемеровской области (268,1 млн руб.),Москве (169 млн руб.), Санкт-Петербурге (144,2 млн руб.) и Красноярском крае (124,7 млн руб.).

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Россия
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