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Минпромторг пока не определил размер предлагаемых субсидий на развитие маркировки товаров

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что получение субсидий надо будет обосновать, а затем нести ответственность за деньги, которые получены из бюджета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минпромторг пока не определил размер субсидий, которые могут потребоваться на развитие маркировки товаров. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"На сегодняшний день это посчитать невозможно, потому что вы знаете, что у нас, во-первых, расширяется перечень маркированных товаров", - сказал он.

Евтухов также отметил, что сейчас большое количество предприятий из разных отраслей принимает участие в эксперименте по маркировке. "Если это решение будет одобрено, уже мы поймем по количеству заявок, кому потребуются эти средства, потому что далеко, я думаю, не все обратятся, а так как маркировка касается по разным отраслям, это десятки тысяч предприятий", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что получение субсидий надо будет обосновать, а затем нести ответственность за деньги, которые получены из бюджета. "Мы сейчас очень к этому строго относимся", - подчеркнул он.

13 февраля на федеральном портале нормативных правовых актов был размещен проект постановления правительства, согласно которому Минпромторг предлагает выделять субсидии на развитие маркировки товаров. Как говорится в пояснительной записке к документу, предложение о введении субсидирования связано с затратами производителей на установку необходимого для маркировки оборудования.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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