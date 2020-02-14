Лукашенко пригрозил отбирать транзитную нефть и заявил о намеках на присоединение к России

Белоруссия может начать забирать нефть из транзитной трубы, чтобы довести поставки до оговоренного межправительственным соглашением уровня 2 млн тонн в месяц, заявил Лукашенко. По его словам, в январе Минск получил только 500 тыс. тонн российской нефти.

При этом по газу сторонам договориться удалось - 14 февраля "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол, определяющий порядок формирования цен на 2020 год. Минск продолжит получать газ на условиях 2019 года - по $127 за тысячу кубометров.

Новые громкие заявления Лукашенко во время поездки в Гомельскую область прозвучали на фоне идущих уже несколько месяцев напряженных переговоров Москвы и Минска как по дальнейшей интеграции, так и по поставкам нефти.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил начать отбор нефти из транзитной трубы в случае, если республика не получит в феврале достаточный объем сырья из России. Он вновь сообщил о планах покупать нефть в других странах и наладить реверсные поставки с территории Польши по трубопроводу "Дружба", а также утверждал, что в российском руководстве намекают на присоединение Белоруссии к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Белорусский президент также напомнил, что стороны до сих пор не урегулировали вопрос компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба".

Кроме того, подчеркнул он, республика не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть, но готова покупать топливо по мировым ценам.

Подтвердил Лукашенко и планы начать реверсные поставки нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ через территорию Польши с использованием инфраструктуры "Дружбы". Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев говорил, что "даже теоретически это сделать нельзя". Еще один путь поставок - балтийские порты, в чем Минску может содействовать Вашингтон, заявил президент.

Белорусский лидер также предложил Москве поставлять газ по более низкой цене в районы республики, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Атом

Еще одно предложение Лукашенко - понижение процента по кредиту на строительство Белорусской АЭС примерно до 3% с отсрочкой выплаты. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля (тогда лидеры договорились по ценам на газ), и "отторжения по этому предложению у российского президента не было".

Переговоры об изменении условий кредита ведутся не первый год - они были предметом обсуждения еще в 2018 году. Однако до сих пор детали переговоров не раскрывались.

Россия ранее согласилась выдать Белоруссии $10 млрд на строительство АЭС, генеральным подрядчиком которого является структура Росатома - "Атомстройэкспорт".

Интеграция

Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, заявил Лукашенко. Вместе с тем работа по другим дорожным картам (формирование наднациональных органов предполагала 31-я) продолжится, заверил он. Как выразился белорусский президент, стороны будут "и дальше работать по интеграции", "в этом нет ничего плохого".

Вместе с тем, по словам Лукашенко, в российском руководстве намекали на возможное присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Он выразил уверенность, что по этому пути не захотят пойти ни белорусский, ни российский народы.