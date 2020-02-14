Дерипаска назвал "порцией брехни" статью FT с обвинениями в отмывании денег Путина

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой утверждается, что он якобы помогал в отмывании денег президенту РФ Владимиру Путину, и из-за чего Минфин США не будет отменять введенные против него санкции.

"Очередная порция брехни", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале и прикрепил ссылку на статью британского издания.

В пятницу газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США. Издание ссылалось на попавший в ее распоряжение ответ Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое оповещает о новых международных санкциях, вводимых Вашингтоном.

В самой статье Financial Times также содержались слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который отверг предположения, что какое-либо отмывание средств имело место или что Дерипаска осуществлял инвестиции по указанию Владимира Путина. "Это не правда. Вот и все", - сказал Песков.

О санкциях и иске

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 г. санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 г. Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации "Телеграф", "Таймс" и "Нэйшн" более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд долларов.

Позже Дерипаска подал иск к "Телеграф", "Таймс" и "Нэйшн" в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций. Суд 25 октября 2019 года вынес решение, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации и обязав издания удалить недостоверные и порочащие бизнесмена сведения со своих сайтов, опубликовать в те же сроки опровержение этой информации

В январе Дерипаска заявил в интервью телеканалу Блумберг, что ожидает, что в этом году американский суд огласит свое решение по поводу его иска к Министерству финансов США и санкции с него будут сняты.