Россия выделит $2,8 млн на развитие двух регионов Армении

ЕРЕВАН, 14 февраля. /ТАСС/. Россия по линии трастового фонда Программы развития ООН (ПРООН) выделит для развития Гегаркуникской и Вайоцдзорской областей Армении $2,8 млн. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС советник посольства РФ Дмитрий Степанов.

"Россия придает большое значение проектам, которые реализуются в Армении по линии Программы развития ООН и при финансовой поддержке РФ. Все эти проекты себя очень хорошо зарекомендовали. Новый проект будет называться "Содействие инклюзивному экономическому развитию приграничных районах" и реализовываться в Гегаркуниской и Вайоцдзорской областях. Решением кабмина по линии трастового фонда Россия - ПРООН будет выделено $2,8 млн", - отметил он.

По словам российского дипломата, реализация проекта начнется в марте текущего года. "Новый проект, по сути, является комбинацией двух предыдущих, направленных на развитие сельского хозяйства и туризма", - добавил Степанов.