Эксперт: регулирование цен на лекарства должно учитывать интересы аптечных сетей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дополнительное регулирование ценообразования в аптечных сетях должно учитывать интересы всех сторон, в том числе и самих аптечных сетей, для которых ценовые маневры являются способом конкуренции. Об этом сообщил заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Ранее газета "Известия" сообщила, что контроль за ценами на все медикаменты могут отдать Федеральной антимонопольной службе (ФАС), соответствующий законопроект планируется внести в ближайшее время в Госдуму. Ситуация с новым коронавирусом спровоцировала рост цен на некоторые медицинские изделия, которые не входят в перечень ЖНВЛП. В Госдуме изданию пояснили, что планируется обязать аптеки регистрировать цены на лекарства один раз в квартал, они не смогут менять ее в течение трех месяцев.

"В то же время сегодня между аптечными учреждениями существует естественная конкуренция, и сейчас она ведется в основном через ценовые маневры для безрецептурных препаратов и парафармацевтике. Поэтому расширять регулирование в области ценообразования на фармацевтическую продукцию представляется целесообразным. Но оно не должно быть таким же жестким, как в случае с ЖНВЛП, и его механизм должен быть совместно разработан законодателями, госорганами, представителями фармпромышленности и аптечных сетей. Важно при введении регулирования учесть интересы всех затронутых сторон", - сказал Омельяновский.

Согласно планам депутатов, будут установлены новые подходы к регулированию монополии на аптечном рынке, а более жесткий контроль коснется нескольких десятков тысяч лекарств. "Ценовое регулирование может и должно распространяться, в принципе, на все препараты, а не только на включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Это общая практика в большинстве развитых стран Европы, где государство регулирует цены и на лекарства, закупаемые для национальной системы здравоохранения, и на реализуемые через аптечные сети, в том числе безрецептурные препараты", - отметил эксперт.