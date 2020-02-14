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"Победа" планирует в 2020 году увеличить перевозки на 16,5%

Лоукостер намерен перевезти около 12 млн человек

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в текущем году увеличить пассажиропоток до 12 млн человек, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

За 2019 год "Победа" перевезла 10,3 млн пассажиров.

Он уточнил, что результаты будут зависеть от поставок новых самолетов Boeing 737 различных модификаций.

"Если брать сценарий без [Boeing 737] MAX и NG, которые нам передает [авиакомпания] "Россия", то мы бы перевезли в этом году около 11 млн человек. С учетом того, что четыре NG мы получим, то, может, около 12 млн [пассажиров] перевезем. Получим ли MAX в этом году? Не буду прогнозировать", - отметил Калмыков.

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Россия
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