"Транснефть" сообщила о бесперебойном транзите российской нефти через Белоруссию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Транзит российской нефти через территорию Белоруссии идет в плановом порядке, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"Транзит нефти через Белоруссию идет в плановом порядке", - сказал он.

14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил изымать нефть из транзитной трубы, если в феврале Россия не поставит сырье в необходимом объеме. По словам Лукашенко, в январе Минск получил только четверть месячного объема нефти, предусмотренного межправительственным соглашением от 2017 года. По нему Россия до 2024 года должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн в месяц.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но пока не достигли согласия по условиям поставок. На этом фоне в начале года на белорусских АЗС возникли перебои с поставками топлива.

С начала января нефть в Белоруссию поставляют только подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса".