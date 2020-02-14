РБК: UTair направила в Минтранс новую стратегию развития на 2020-2025 годы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair подготовила новую стратегию развития на 2020-2025 годы и в конце 2019 года направила ее в Министерство транспорта РФ. Об этом в пятницу сообщает издание РБК, которое ознакомилось с документом, его подлинность подтвердили два источника.

ТАСС направил запрос в Минтранс, в UTair отказались от комментариев.

Так, согласно новой стратегии развития, авиакомпания планирует обновить флот для пассажирских перевозок (сейчас в парке 61 лайнер), практически полностью сформировав его из самолетов типа Boeing MAX (33 шт.) и Boeing NG (14 шт). Общий парк должен увеличиться до 65 лайнеров: UTair рассчитывает сохранить 15 двухмоторных лайнеров ATR 72, предназначенных для коротких рейсов, а также три Boeing 767-200.

"Сейчас основа парка компании - Boeing 737-500 (30 шт.), их возраст - около 25 лет. К концу 2025-го они будут полностью выведены из эксплуатации, как и шесть самолетов Boeing 737-400", - пишет РБК, ссылаясь на документ.

Согласно новой стратегии, авиакомпания видит стабильное развитие в среднемагистральных перевозках. "Обновление парка (переход к монотипу 737 NG/MAX) возвращает сегмент в прибыльную зону и делает UTair самой эффективной компанией по структуре затрат к 2025 году", - указывается в плане компании.

В том случае, если будут задержки с поставками Boeing MAX, перевозчик рассматривает постепенное пополнение парка новейшими Boeing NG, а также закупку у конкурентного производителя - Аirbus 321Neo, уточнил РБК источник, близкий к авиакомпании. Однако он не уточнил, как закупка части лайнеров у Airbus соответствует планам компании по созданию монофлота из самолетов Boeing.

Основные направления развития

В рамках реализации стратегии авиакомпания намерена сосредоточиться на среднемагистральном сегменте (маршруты от 2,5 тыс. до 6 тыс. км) как "самом перспективном для развития в России", отмечает издание. UTair не планируют развивать дальнемагистральные перевозки, называя их "высокорискованными". "Дальнемагистральный сегмент сжался до "Аэрофлота" и небольшого числа чартерных перевозчиков, работа в этом сегменте принципиально отличается от среднемагистрального", - поясняется в документе.

Однако перевозчик намерен продолжить работу в стратегических для себя регионах. "Сегмент региональных перевозок представляет из себя нишевый рынок, возможность развития данного сегмента зависит от способности привлекать субсидирование, что означает высокие политические риски", - указано в стратегии. Безубыточность региональных перевозок возможна только при программах субсидирования, а накопленные убытки в регионах перевозчик предлагает покрывать за счет "прибыльного московского сегмента".

В плане компании также заложено дальнейшее развитие вертолетного бизнеса.

Прогноз по финансовым показателям

По словам источника РБК, близкому к UTair, операционная прибыль авиакомпании за 2019 год составила 1,5 млрд руб. Как ранее сообщала компания, за 9 месяцев 2019 года она получил 3 млрд руб. операционной прибыли и 1 млрд руб. чистой прибыли.

Перевозчик намерен увеличить EBITDA margin с 0,1% по итогам 2019 года до 2,5% в 2025 году.

В стратегии UTair указано, что при "агрессивном росте "Аэрофлота" в Москве, маржинальность бизнеса компании не способна покрыть полный объем текущих обязательств, в связи с чем уже к 2019 году была необходима реструктуризация".