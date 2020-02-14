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Доля валютных вкладов россиян в 2019 году снизилась на фоне укрепления рубля

В Агентстве по страхованию вкладов также сообщили, что общий объем средств населения в банках за год вырос на 10,1%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Доля банковских вкладов россиян в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5% в результате укрепления курса рубля, говорится в "Мониторинге застрахованных вкладов в 2019 году", подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

По данным АСВ, общий объем средств населения в банках за год вырос на 10,1% и на 1 января 2020 года составил 30,55 трлн рублей.

Общий объем застрахованных вкладов всех категорий вкладчиков вырос на 10,4% и достиг 34,7 трлн рублей. В том числе доля застрахованных вкладов граждан составила 87,8%, индивидуальных предпринимателей - 2,2%, малого бизнеса - 10%.

Наиболее активно в 2019 году росли крупные вклады физлиц в диапазонах 1,4-3 млн рублей и 1-1,4 млн рублей - на 15,1% и 12,2% по сумме и на 14,7% и 12,2% по количеству счетов соответственно. Вклады от 100 тыс. до 1 млн рублей выросли на 7,9% по сумме и на 7% по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн рублей выросли на 6,3% по сумме и на 14% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. увеличились на 3,1% по сумме и на 2,4% по количеству счетов.

Средний размер вклада физлиц (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 января 2020 года составил 172 тыс. рублей, увеличившись за год на 3,7%. Средний размер вклада малых предприятий составил 1,48 млн рублей.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков за 2019 год продолжила увеличиваться, достигнув 90,7% против 89,6% в начале года. При этом доля Сбербанка, напротив, снизилась до 43,8% c 45,1%.

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