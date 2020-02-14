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Delivery Club и "Яндекс.Еда" сообщили о возможных сложностях при заказе еды

В компаниях уточнили, что по сравнению с 14 февраля прошлого года желающих провести этот день не в ресторане, а дома, заказав доставку, оказалось существенно больше

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пользователи российских крупнейших служб доставки еды - Delivery Club и "Яндекс.Еды" могут испытывать проблемы при осуществлении заказов из-за ажиотажного спроса. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы. С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме - мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании. По сравнению с 14 февраля прошлого года желающих провести этот день не в ресторане, а дома, заказав доставку, оказалось существенно больше. Количество пользователей, которое сегодня зашло в приложение в начале вечернего пика, превзошло даже самые смелые ожидания", - сообщили в Delivery Club.

Другой сервис - "Яндекс.Еда" - сообщил, что у ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Еде". "Сейчас они устранены, сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения пользователям и работаем над тем, чтобы они не повторились", - сообщили в пресс-службе.

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