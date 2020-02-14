Глава OMV: судно для завершения строительства "Северного потока - 2" будет найдено

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сторона сможет найти судно для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Уверенность в этом выразил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в пятницу.

"Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут, - отметил Зеле. - Не знаю, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб".

Глава OMV также констатировал: "Для укладки труб, особенно на том участке, где глубина небольшая, не требуются супертехнологии". "Вопрос лишь в том, подходит ли судно для укладки труд", - добавил он. Зеле отметил, что не знает, какое именно судно может быть применено для этих целей.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце 2019 года сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Затем его подписал президент США Дональд Трамп. На этом фоне базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.