Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42-0,56%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 0,42% - до 3096,88 пункта, индекс РТС - на 0,56%, до 1534,89 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:12 мск снизился на 0,08%, до 63,585 руб., курс евро уменьшился на 0,08%, до 68,938 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,98% - до $56,97 за баррель.

Российский фондовый рынок заканчивает неделю снижением на противоречивом внешнем фоне: с одной стороны, российские акции получили поддержку со стороны рынка энергоносителей, с другой - ситуация на западных фондовых площадках способствовала продажам, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия предыдущего дня", - пояснил он.

"Аутсайдерами торгов выступили акции "Системы" и "Магнита", упавшие более чем на 2%. Из "фишек" выделим негативную динамику в бумагах "Газпрома" и Сбербанка, потерявших 0,8% и 0,7% соответственно. Лучше рынка торговались "Распадская" и ОГК-2, прибавившие 3,8% и 1,6%", - добавил эксперт.

Как отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, общую подавленность аппетита инвесторов к покупке рисковых активов обуславливает тревожность, вызванная ростом заболеваемости новым коронавирусом.

Прогноз на понедельник

В начале предстоящей недели динамика торгов на отечественном рынке продолжит во многом зависеть от внешнерыночной конъюнктуры, новостей с "вирусного" и "торгового" фронтов, изменений цен на нефть, добавил Сергей Дейнека.

Также в фокусе внимания инвесторов будут корпоративные новости и макроэкономическая статистика, отметил он. "В понедельник будет опубликован большой блок данных по японской экономике за IV квартал 2019 года, а также станет известен объем промышленного производства в РФ в январе. Также в этот день Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах диапазона 3080-3130 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,8-64 руб.