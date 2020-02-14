Мантуров рассчитывает, что смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса

"Надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста цен на смартфоны.

Глава ведомства также сообщил, что Китай пока не заявлял о сокращении поставок смартфонов в Россию. "Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объемы, не было", - сказал он.