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Китайская вирусная пневмония
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Мантуров рассчитывает, что смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса

Глава Минпромторга отметил, что Китай пока не предупреждал о сокращении поставок смартфонов в РФ

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что смартфоны в РФ не подорожают из-за коронавируса, заявил он журналистам.

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"Надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста цен на смартфоны.

Глава ведомства также сообщил, что Китай пока не заявлял о сокращении поставок смартфонов в Россию. "Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объемы, не было", - сказал он.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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