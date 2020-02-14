Мадуро заявил, что Венесуэла обратилась в МУС из-за развязанной США "экономической войны"

ТАСС, 14 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут против его страны экономическую войну. Соответствующее мнение глава государства высказал в пятницу на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Telesur.

"Здесь ведется экономическая, гуманитарная война против венесуэльского народа. И поэтому мы обратились в Международный уголовный суд, чтобы добиться справедливости <...> Мы идем в суд как народ, который оказывает достойное сопротивление в этой экономической войне, развязанной США", - сказал Мадуро.

По его словам, речь идет о "невидимой войне, на которой больше убитых и раненых", чем на обычной. Венесуэльский лидер также заверил, что Каракас предоставит суду доказательства и свидетельские показания, подтверждающие, что из-за санкций Вашингтона власти южноамериканской страны испытывают трудности с закупками продуктов питания и медикаментов.

В минувший четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибыл в Гаагу для подачи в Международный уголовный суд жалобы на США из-за ограничительных мер в отношении южноамериканской республики. Каракас обвиняет Вашингтон "в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.