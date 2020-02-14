Мантуров: создаваемая дальневосточная авиакомпания может получить около 20 SSJ-100

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около двадцати самолетов SSJ-100, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, конечно, да. Предварительно, по крайней мере то, что мы обсуждали с Минтрансом, с Миндальвостока, это около 20 машин", - сказал он. Министр уточнил, что речь идет о том объеме, который компания сможет использовать.

"Для ОАК это хороший заказ. Я думаю, что и это было бы выгодно для создаваемой структуры", - отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что рассматривается несколько вариантов создания авиакомпании: на базе существующей или организация нового перевозчика. На данный момент известно, что рассматривается вопрос создания такого перевозчика на базе "Якутии" или "Авроры".

О планах по созданию авиакомпании

В январе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ-100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок. В начале февраля Минтранс сообщил, что направил первичные предложения в правительство.

Осенью 2019 г. Ростех отмечал, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансового оздоровлению ОАК.

Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании для ДФО на базе "Авроры" (дальневосточная дочерняя компания "Аэрофлота"). В конце января сообщалось, что региональные власти направили предложение в адрес министерства транспорта РФ с просьбой рассмотреть "Якутию" для создания авиакомпании, предназначенной для перевозок в ДФО.