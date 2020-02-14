ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео про выпуск трапов SSJ-100

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" планируют обратится в правоохранительные органы и прокуратуру по факту публикации видео бывшим инженером ОКБ им. Сухого Вадимом Лукашевичем с некорректным выпуском аварийных трапов. Об этом говорится в сообщении "Гражданских самолетов Сухого".

На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.

"Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения. Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно", - говорится в сообщении ГСС.