Алиев: строительство Трансадриатического газопровода завершится в конце 2020 года

БАКУ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство Трансадриатического трубопровода (ТАП), являющегося составной частью "Южного газового коридора" (ЮГК) для поставок азербайджанского газа в Европу, завершится в конце 2020 года. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на заседании круглого стола на тему "Энергетическая безопасность" в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Три из четырех сегментов "Южного газового коридора" успешно реализованы. Что касается последнего сегмента, то проект ТАП будет завершен в конце нынешнего года. Таким образом, будет сдана в эксплуатацию интегрированная система трубопровода протяженностью 3,5 тысячи километров. <...> Это очень важно для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы", - сказал Алиев, выступление которого опубликовано на его сайте.

Глава государства отметил, что идет работа над новыми проектами с новыми странами.

"Южный газовый коридор соединяет семь стран - Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию. А три балканские страны - Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия уже подписали с нами меморандум о присоединением к проекту на втором этапе, в частности, предусматривающем строительство Ионическо-Адриатического трубопровода. В техническом отношении это возможно, с точки зрения запасов газа - тоже. Мы увеличили добычу и, конечно, возникнет потребность в еще большей поддержке со стороны Европейской комиссии", - подчеркнул Алиев. По его мнению, реализация этой фазы проекта ускорится, "если он будет включен в список проектов, отвечающих общим интересам Евросоюза".

ЮГК протянется от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут транспортироваться на юг Европы. Болгария в рамках проекта будет закупать 1 млрд куб. м газа в год. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 г. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.