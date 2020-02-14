Навигаторы и поисковики станут первым обязательным софтом для предустановки на смартфоны

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Навигаторы и поисковые системы станут первыми обязательными программами для предустановки на смартфоны в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года, говорится в документе. В число первых программ, которые будут предустановлены с указанной даты, вошли браузеры, картографические и навигационные сервисы. Следующими станут приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые каналы - с 1 июля 2021 года. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.

В проекте отмечается, что отечественное ПО, которое войдет в список для предустановки, должно быть популярно и иметь высокую социальную значимость при распространении сервисов и информации.

"Программы для электронных вычислительных машин должны обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара: высокая популярность приложения, включающая в себя следующие показатели: не менее 100 тыс. скачиваний программного обеспечения в месяц, не менее 100 тыс. уникальных пользователей в месяц<...> высокая социальная значимость при распространении сервисов, информации, социально-значимой, формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - следует из пояснительной записки к документу. Еще одним требование к ПО стало обеспечение безопасности и защиты данных потребителей.

В случае невозможности обеспечить перестановку российского ПО на устройство, его изготовитель обязан разместить информацию в публичном доступе с указанием причин не позднее чем за два месяца до даты начала производства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон был опубликован 2 декабря и вступит в силу с 1 июля 2020 года.